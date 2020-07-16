Россиян ждет жаркая половина лета

Вторая половина лета будет жаркой, но неоднородной. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА «Новости».

Он предупредил, что несмотря на жару, в разных регионах России погода будет изменчивой.

Ранее Вильфанд заявил, что на российских курортах в этом году прогнозируется продолжительный бархатный сезон. Он продлится весь сентябрь и прогнозируется до начала октября. Также Вильфанд рассказывал об аномальной жаре, которая придет в ряд российских регионов.

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