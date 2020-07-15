В России проведено свыше 23,7 млн тестов на COVID-19

С начала пандемии в России проведено свыше 23,7 млн тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Отмечается, что в настоящее время под наблюдением врачей остаются 270 980 человек.

За минувшие сутки в стране проведено 258 тыс. тестов на COVID-19.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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