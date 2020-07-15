В Москве в среду ожидаются дожди и до +21°С

В Москве и области в среду, 15 июля, синоптики обещают до +21°С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

По прогнозам метеорологов, температура днем будет варьироваться от +19°C до +21°C, а ночью — от +12°C до +14°C.

В небе будет облачно. В столичном регионе ожидается дождь, местами сильный. В отдельных районах будет гроза. Ветер подует юго-восточный, 7-12 м/c. Местами его порывы будут достигать 15-20 м/c.

Атмосферное давление днем составит 736 мм рт.ст., а ночью — 737 мм.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.