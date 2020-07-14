Коронавирусом в Алжире заразились более 20 тысяч человек

Алжирские медики с начала пандемии выявили коронавирус более чем у 20 тыс. жителей страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные миздрава республики.

За последние 24 часа прирост новых случаев заражения стал рекордным — 527.

Всего в стране COVID-19 заболели 20 216 человек, погибли 1 028 пациентов, вылечились — 14 295.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 13 млн, умерли более 575 тыс. человек.

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