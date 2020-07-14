Журналист «Дождя» Павел Лобков извинился за свое «фривольное поведение» с коллегами. Соответствующий пост он сделал на своей странице в Facebook.

По словам журналиста, он вырос в то время, «когда студентки жили с преподавателями, а обнять коллегу на дружеской вечеринке или даже поцеловать считалось нормой».

При этом он отметил, что никогда не переходил границы, которые устанавливались в процессе общения, и лишь потом понял, что правила флирта 2000-х сейчас неактуальны.

«Я приношу искренние извинения всем, кому мое фривольное поведение причинило дискомфорт и кто набрался мужества теперь рассказать об этом публично, анонимно или под псевдонимом», — написал Лобков.

В свое оправдание он отметил, что никогда не прибегал к насилию, алкоголю или моральному давлению, а с большинством коллег у него сейчас профессиональные и дружеские отношения.

«Они не оскорблялись моими объятиями или прикосновениями», — резюмировал журналист.

Накануне в Twitter появилось сразу несколько постов про домогательства со стороны мужчин, которые работают в российских СМИ. Среди тех, против кого выдвинули обвинения, были шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков, ведущий «Дождя» Павел Лобков и экс-журналист Men's Health Russia Сергей Миненко.

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