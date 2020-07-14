В Иране казнили одного из обвиняемых в сотрудничестве с ЦРУ

В Иране казнили одного из обвиняемых в сотрудничестве с американским Центральным разведывательным управлением (ЦРУ). Об этом сообщает издание Mizan Online со ссылкой на заявление официального представителя судебной власти ИРИ Голямхосейна Эсмаили.

По его словам, пока не исполнен смертный приговор в отношении Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в передаче данных о передвижениях генерала Касема Сулеймани, которого убила американская сторона в январе текущего года.

Известно, что мужчина, которого казнили, являлся бывшим сотрудником аэрокосмического сектора министерства обороны Ирана.

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