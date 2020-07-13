ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГИЛ* в Ростовской области

Сотрудники ФСБ России выявили и пресекли деятельность законспирированной ячейки сторонников ИГИЛ (организация запрещена в России)*, состоящей из шести человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным спецслужбы, в состав ячейки входили граждане одной из среднеазиатских стран и России, и при этом они проживали в этом регионе.

«Они готовили нападения на сотрудников полиции и планировали совершение террористических акций в медицинских и учебных заведениях», — указано в сообщении.

В ведомстве рассказали, что главарь ячейки при попытке задержания открыл стрельбу по спецназовцам, после чего привел в действие самодельную бомбу и умер от полученных травм.

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