В России за сутки выявили 6537 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 6537, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 84 регионах. При этом за последние 24 часа в стране после COVID-19 выписаны 2960 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в России достигло 504 021.

В общей сложности в стране зарегистрированы 733 699 случаев (+0,9%) COVID-19.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 13 млн, за все время от коронавируса умерли более 570 тыс. человек.

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