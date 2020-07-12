В Москве выявили 679 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За весь период пандемии в столице было зафиксировано 229 357 случаев COVID-19, выздоровели 164 560 человек, умерли 4 143.

Доля выздоровевших от коронавируса в Москве составляет 72%.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 550 тыс. человек.

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