Московские врачи вылечили от коронавируса еще 465 пациентов

В Москве от коронавируса вылечились еще 465 пациентов. Об этом сообщает в Telegram столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в столице продолжает увеличиваться число выздоровевших.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 465 пациентов», — сказала она.

Всего в Москве от коронавируса вылечились 164 560 человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 550 тыс. человек.

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