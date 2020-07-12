Московские врачи вылечили от коронавируса еще 465 пациентов
В Москве от коронавируса вылечились еще 465 пациентов. Об этом сообщает в Telegram столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в столице продолжает увеличиваться число выздоровевших.
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 465 пациентов», — сказала она.
Всего в Москве от коронавируса вылечились 164 560 человек.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 550 тыс. человек.
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