В США за сутки коронавирусом заразились более 71 тысяч человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах за последние сутки возросло более чем на 71 тыс, прирост заболевших составил 2,3%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные американским Университетом Джона Хопкинса.

Так, за последние 24 часа в стране медики подтвердили 71 389 новых случаев заболевания, всего в стране инфекцию обнаружили более чем у 3,22 млн человек. Рост числа зараженных по сравнению с прошлым днем составил 2,3%.

С начала пандемии в стране от инфекции погибли более 134 тыс. пациентов.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 550 тыс. человек.

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