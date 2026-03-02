Беспилотники пытались атаковать ВС США в Ираке

Reuters: три беспилотника сбиты над аэропортом в иракском Эрбиле

По меньшей мере три беспилотных летательных аппарата сбиты на аэропортом в иракском Эрбиле. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что дроны были уничтожены над местом размещения вооруженных сил США.

Около часа назад иранское информагентство Fars сообщило, что Иран начал новую волну атак ракетами и беспилотными летательными аппаратами по военным базам США на Ближнем Востоке. Ударам подверглись базы в Дохе, Кувейте, Дубае, Бахрейне и Абу-Даби.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совбезе Ирана заявили, что Трамп вверг Ближний Восток в хаос из-за «пустых надежд».