Володин назвал единственный сдерживающий фактор в условиях ослабления международных институтов

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал единственный сдерживающий фактор при ослаблении международных институтов.

По словам Володина, сегодня с некогда созданными международными институтами не считаются.

«Единственный сдерживающий фактор сегодня, чтобы не допустить втягивания мира в процессы, которые могут быть невозвратными и приводящими к трагедиям огромного масштаба, — наличие ядерного оружия», — пояснил спикер.

Он добавил, что «красной меткой» станет использование ядерного оружия друг против друга.

2 марта Володин также заявлял, что мир вошел в фазу конфликтов, турбулентности и напряженности.

Он отметил, что коллективный Запад не смог совершить в России то, что он сейчас творит в остальных частях земного шара. При этом спикер не уточнил, о чем идет речь.

По мнению парламентария, преодолеть фазу конфликтов в мире смогут только те государства, которые имеют высокую сплоченность общества, которых объединяет общая цель — защита страны и ее суверенитета.

Ранее Володин заявил, что Госдума поддерживает внешнюю политику Путина, действия Минобороны и МИД.