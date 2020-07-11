В Дагестане задержаны участники банды, подозреваемые в незаконным обороте оружия

Сотрудники правоохранительных органов в Дагестане задержали участников бандгруппы, подозреваемых в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом проинформировала пресс-служба МВД Дагестана на своей странице в Instagram.

Отмечается, что среди подозреваемых уроженец Сулейман-Стальского района, житель Каспийска и двое уроженцев республики Чечня.

Предполагается, что они занимались незаконным оборотом оружия, содействовали в приобретении гражданского оружия и переделывании его в боевое, а также помогали группировке, которая перевозила оружие из Чечни в Дагестан.

В субботу, 11 июля, в местах проживания задержанных были произведены обыски. Были найдены и изъяты гранаты РГД-5, Ф-1 с запалами, пистолеты ТТ, пистолеты кустарного производства, патроны, запасные части от автомата Калашникова и пистолета Макаров.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 222 («Незаконный оборот оружия и боеприпасов») УК РФ.