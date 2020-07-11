Специалист рассказал о состоянии первых добровольцев, вакцинированных от COVID-19

Добровольцы переносят вакцину от коронавирусной инфекции хорошо, их состояние не вызывает опасений. Об этом сообщил директор Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета Сергей Семитко, передает РИА «Новости».

Российская вакцина была разработана исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи в Москве, в клинических исследованиях принимают участие 38 человек.

По словам Семитко, в конце июля текущего года будут готовы достоверные результаты проведения первой фазы клинического исследования вакцины от COVID-19.

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