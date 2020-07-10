На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, в данный момент следствие выясняет, являются ли задержанные семейной парой.

Как рассказал собеседник агентства, следствие вышло на подозреваемых после просмотра записей с камеры наблюдения.

Девочка 6 июля вышла из дома в Южно-Сахалинске, но обратно так и не вернулась. Все последние дни проводились мероприятия по ее поиску. В пятницу стало известно, что тело ребенка обнаружили с признаками насильственной смерти в лесу возле села Ожидаево Холмского района, которое находится примерно в 30 км от Южно-Сахалинска.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Сахалине обнаружили тело пропавшей восьмилетней девочки

— Дело об убийстве завели после пропажи восьмилетней девочки на Сахалине