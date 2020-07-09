Власти назвали условие возобновления авиасообщения
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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал об условии возобновления авиасообщения в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что открытие границ для туристов напрямую зависит от изменений эпидемиологической ситуации.
Вице-премьер подчеркнул, что россиянам обеспечили возможность для передвижения внутри страны. По его мнению, обеспечить контроль за распространением COVID-19 за границами России будет сложно.
Он добавил, что здоровьем граждан власти рисковать не намерены.
«Мы знаем, что для президента, для правительства безопасность наших граждан — это самый главный аспект», — заявил Чернышенко.
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