Власти назвали условие возобновления авиасообщения

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал об условии возобновления авиасообщения в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что открытие границ для туристов напрямую зависит от изменений эпидемиологической ситуации.

Вице-премьер подчеркнул, что россиянам обеспечили возможность для передвижения внутри страны. По его мнению, обеспечить контроль за распространением COVID-19 за границами России будет сложно.

Он добавил, что здоровьем граждан власти рисковать не намерены.

«Мы знаем, что для президента, для правительства безопасность наших граждан — это самый главный аспект», — заявил Чернышенко.

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