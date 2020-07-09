В Греции предлагают превратить дом Ататюрка в Салониках в музей геноцида

В ответ на решение Анкары вернуть собору святой Софии в Стамбуле статус мечети в Салониках предложили превратить дом основателя турецкого государства Ататюрка в греческом городе в музей геноцида понтийских греков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя по печати партии парламентской партии «Греческое решение» Танасиса Милонаса.

По его словам, должна быть сильная реакция на решение Турции в отношении Собора.

Он сослался на официальное заявление партии, где говорится, что только так «варвары смогут понять».

Греция настаивает на том, что Османская империя уничтожила свыше 350 тысяч понтийских греков во время Первой Мировой войны и последующие годы. Анкара, в свою очередь, обвиняет Афины в искажении исторических фактов.

«Позиция нашей партии состоит в том, что это (статус собора святой Софии. - ред.) не мировая проблема, это проблема чисто двусторонних отношений, это двусторонняя тема. Она касается православия, она касается греков», — сказал Милонас, назвав действия президента Турции Реджепа Эрдогана провокацией.

Дискуссия насчет будущего собора святой Софии в Стамбуле развернулась в очередной раз после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана. Позже Эрдоган поручил рассмотреть возможность превращения собора в мечеть.

С 1985 года собор святой Софии был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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