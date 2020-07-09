Россия откроет международное авиасообщение в два этапа

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился открыть международное авиасообщение, оно пройдет в два это этапа, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на протокол заседания от 6 июля, который есть в распоряжении агенства.

Отмечается, что предложение открыть авиасообщение подготовили Минтранс, Росавиация и «Аэрофлот».

Согласно документу, Роспотребнадзор должен будет разработать критерии оценки эпидемической ситуации в зарубежных странах, согласовав их с МИД России и Росавиацией. После этого Минтранс, Ростуризм, Роспотребнадзор, МИД согласуют алгоритм открытия перелетов.

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовит Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложит его правительству.

«Срок по этим поручениям уже вышел –- в документе стоит дата 8 июля», — добавили в агентстве.

В Минтрансе, Росавиации и Роспотредбнадзоре на запрос агентства прокомментировать документ не ответили.

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