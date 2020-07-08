В Москве мужчина обвиняется в изнасиловании девяти детей

В Москве прокуратура направила обвинительное заключение в отношении 52-летнего мужчины, обвиняемого в изнасиловании девяти детей, пишет столичная прокуратура.

«Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя столицы», — говорится в сообщении.

По версии следствия, мужчина с декабря 2016 года до июня 2018 изнасиловал восемь мальчиков и одну девочку в возрасте от 9 до 15 лет.

Отмечается, что обвиняемый находится под стражей.

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