В Москве мужчина обвиняется в изнасиловании девяти детей
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В Москве прокуратура направила обвинительное заключение в отношении 52-летнего мужчины, обвиняемого в изнасиловании девяти детей, пишет столичная прокуратура.
«Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя столицы», — говорится в сообщении.
По версии следствия, мужчина с декабря 2016 года до июня 2018 изнасиловал восемь мальчиков и одну девочку в возрасте от 9 до 15 лет.
Отмечается, что обвиняемый находится под стражей.
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