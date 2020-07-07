Число жертв лесных пожаров в Луганской области Украины возросло до пяти

Врезультате лесных пожаров в Луганской области Украины погибли по меньшей мере пять человек, сообщается на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Еще девять человек были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что огнем уничтожено около 80 дачных домов и 30 жилых.

Пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского пожар охватил около 85 га, у села Капитаново Новоайдарского района — около 40 га. Местные жители были эвакуированы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Луганской области Украины сгорели 110 домов, есть жертвы