Трамп заявил о снижении смертности от COVID-19 в США

Президент США Дональд Трамп заявил о снижении уровня смертности из-за нового типа коронавируса COVID-19 в стране. Соответствующее заявление он сделал в своем Twitter.

По его словам, статистика смертности «низкая и устойчивая».

При этом он не исключил, что число новых выявленных случаев заболевания коронавирусом растет.

Кроме того, глава Белого дома подчеркнул, что число рабочих мест увеличивается в стране. Трамп призвал «фальшивые СМИ» также удалить этому внимание.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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