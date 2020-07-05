В Кировской области погибли люди из-за обрушения перекрытий ТЦ

В Кировской области четыре работника погибли из-за обрушения перекрытий в строящемся торговом центре, пишет ТАСС со ссылкой на главу Зуевского района области Анатолия Кощеева.

«Обрушились перекрытия, четверо строителей погибли... Там строили одноэтажное торговое здание, территория огорожена», — сказал Кощеев.

Глава района добавил, что еще один строитель пострадал — спасатели вытаскивают его из-под обломков.

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