В Кировской области погибли люди из-за обрушения перекрытий ТЦ
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В Кировской области четыре работника погибли из-за обрушения перекрытий в строящемся торговом центре, пишет ТАСС со ссылкой на главу Зуевского района области Анатолия Кощеева.
«Обрушились перекрытия, четверо строителей погибли... Там строили одноэтажное торговое здание, территория огорожена», — сказал Кощеев.
Глава района добавил, что еще один строитель пострадал — спасатели вытаскивают его из-под обломков.
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