Попытка пьяного мужчины сделать селфи на соборе в Баварии обернулась падением

Пьяный 28-летний мужчина попытался забраться на Регенсбургский собор в Баварии ради селфи, но сорвался и получил травмы, пишет Merkur.

28-летний рискнул своей жизнью ради селфи и забрался на строительные леса возле собора. Однако, забравшись на высоту около 50 м, он не смог удержаться и упал вниз, пролетев пять метров. После этого мужчина стал звать на помощь, и очевидцы вызвали скорую.

На место случившегося прибыли в общей сложности 20 сотрудников пожарной службы, несколько машин скорой помощи и четыре полицейских автомобиля. Медики осмотрели мужчину и диагностировали у него травмы средней степени тяжести.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Омске женщина выстрелила в себя при попытке сделать селфи с пистолетом

— Школьницу ударило током во время съемки селфи

— Школьница в Саратове свалилась в шахту лифта из-за селфи