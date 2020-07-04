Попытка пьяного мужчины сделать селфи на соборе в Баварии обернулась падением
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Пьяный 28-летний мужчина попытался забраться на Регенсбургский собор в Баварии ради селфи, но сорвался и получил травмы, пишет Merkur.
28-летний рискнул своей жизнью ради селфи и забрался на строительные леса возле собора. Однако, забравшись на высоту около 50 м, он не смог удержаться и упал вниз, пролетев пять метров. После этого мужчина стал звать на помощь, и очевидцы вызвали скорую.
На место случившегося прибыли в общей сложности 20 сотрудников пожарной службы, несколько машин скорой помощи и четыре полицейских автомобиля. Медики осмотрели мужчину и диагностировали у него травмы средней степени тяжести.
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