Эпидемиолог, профессор Гарвардского университета Тобиас Курт заявил, что низкая смертность от коронавируса в Германии связана с невысоким уровнем заражения среди пожилых людей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«У нас было время подготовиться к эпидемии. Наша система здравоохранения и так была хорошо подготовлена, но мы укрепили ее еще сильнее», — сказал эксперт.

Он также добавил, что в Германии в отличие от других стран проживание больших семей с пожилыми людьми в одном доме — редкость. Это, по его словам, позволило существенно снизить темпы распространения вируса.

По последним данным, в Германии от коронавируса скончались около 9 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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