В Магаданской области объявили экстренное предупреждение из-за лесных пожаров

В Магаданской области объявлено экстренное предупреждение в четырех городских округах региона из-за прогнозируемой высокой пожарной опасностью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пожарно-спасательного центра Колымы.

«Объявлено экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Магаданской области 3-6 июля 2020 года», — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что особо опасная пожарная обстановка складывается в Тенькинском, Среднеканском, Северо-Эвенском и Ягоднинском городских округах. В этих районах существует риск возникновения ЧС до межмуниципального уровня.

По данным спасателей, в регионе уже не первый день горят около 200 тысяч гектаров леса, местные жители жалуются на сильную задымленность.

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