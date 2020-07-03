В Магаданской области объявили экстренное предупреждение из-за лесных пожаров
В Магаданской области объявлено экстренное предупреждение в четырех городских округах региона из-за прогнозируемой высокой пожарной опасностью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пожарно-спасательного центра Колымы.
«Объявлено экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Магаданской области 3-6 июля 2020 года», — заявили в пресс-службе.
Уточняется, что особо опасная пожарная обстановка складывается в Тенькинском, Среднеканском, Северо-Эвенском и Ягоднинском городских округах. В этих районах существует риск возникновения ЧС до межмуниципального уровня.
По данным спасателей, в регионе уже не первый день горят около 200 тысяч гектаров леса, местные жители жалуются на сильную задымленность.
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