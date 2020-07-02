Израиль возвращается к политике ограничений из-за роста числа COVID-положительных тестов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна возвращается к политике ограничений на фоне пандемии коронавируса нового типа COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что это связано с ростом числа новых выявленных случаев заражения.

По его словам, на данный момент за сутки фиксируется около тысячи COVID-положительных тестов при показателе в примерно 450 положительных анализов неделю назад.

Премьер-министр добавил, что в стране также растет число тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Мы вынуждены вернуться к политике ограничений, чтобы сдержать этот рост», — заключил Нетаньяху.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В США за сутки зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом

— Более 1450 человек сдали плазму для лечения коронавируса