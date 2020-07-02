Израиль возвращается к политике ограничений из-за роста числа COVID-положительных тестов
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна возвращается к политике ограничений на фоне пандемии коронавируса нового типа COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что это связано с ростом числа новых выявленных случаев заражения.
По его словам, на данный момент за сутки фиксируется около тысячи COVID-положительных тестов при показателе в примерно 450 положительных анализов неделю назад.
Премьер-министр добавил, что в стране также растет число тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией.
«Мы вынуждены вернуться к политике ограничений, чтобы сдержать этот рост», — заключил Нетаньяху.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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