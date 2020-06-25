В Нижегородской области открыли памятник Сталину

В городе Бор Нижегородской области открыли памятник Иосифу Сталину. Об этом сообщает «Коммерсант».

Уточняется, что инициатором его установки стал глава местного отделения КПРФ предприниматель Алексей Зоров. Именно на принадлежащей ему земле установлен монумент.

Также отмечается, что открытие памятника посетили порядка 400 человек. Трехметровая статуя сделана из бетона и окрашена в бронзовый цвет.

По данным издания, в будущем напротив памятника собираются возвести жилой дом с музеем «Сталин-центр».

При этом в муниципальной администрации заявили, что разрешения на установку монумента выдано не было. В мэрии добавили, что общественных слушаний по этому поводу не проводилось.

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