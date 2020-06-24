В Иране ускорилось распространение коронавируса

Министерство здравоохранения Ирана призвало граждан носить маски, чтобы остановить ускорившееся распространение коронавируса, пишет «Интерфакс».

«Нужно сделать так, чтобы ношение маски стало обязательным... Если мы будем использовать маски, то сможем замедлить распространение вируса», — приводятся слова замглавы минздрава Алирезы Раиси.

24 июня в Иране скончались 133 человека, что стало самым высоким показателем с 6 апреля. Более того, шестой день подряд в стране умирают больше ста пациентов за сутки. Всего коронавирусом заразились 212 тыс., погибли почти 10 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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