Собянин заявил о возвращении Москвы к обычному ритму жизни

Москва вернулась к обычному ритму жизни после трех этапов ослабления санитарных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«Начиная с середины мая мы провели три больших этапа снятия ограничений. И не будет преувеличением сказать, что в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни», – заявил градоначальник.

При этом Собянин напомнил, что некоторые меры на данный момент сохраняются. В частности, он подчеркнул необходимость соблюдать дистанцию, а также масочный и перчаточный режимы.

По последней информации, в Москве выявлено 213 946 случаев COVID-19, при этом 135 556 человек выздоровели. Скончались 3 597 пациентов.

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