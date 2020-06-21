В США за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 32 тысячи

В США за сутки подтвердились 32 тысячи случаев коронавируса, пишет университет Джонса Хопкинса.

Днем ранее зафиксировали 29 тысяч заражений.

Всего в стране коронавирусом заболели больше двух миллионов, выздоровели 617 тысяч, погибли 119 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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