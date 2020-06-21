В Испании отменен введенный из-за COVID-19 режим повышенной готовности

В Испании перестал действовать режим повышенной готовности, введенный 14 марта из-за коронавируса, передает РИА «Новости».

Режим повышенной готовности действовал в стране 99 дней. Он продлевался шесть раз.

Испания является одной из самых пострадавших в мире стран от COVID-19. На сегодняшний день число жертв коронавируса в стране составляет 28,3 тысячи, количество выявленных с начала эпидемии случаев — почти 246 тысяч.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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