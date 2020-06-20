В ЦОДД рассказали о перекрытии дорог в Москве из-за подтоплений

В столицы перекрыли некоторые дороги в связи с подтоплениями, образовавшимися из-за сильного ливня. Об этом в своем Twitter сообщает Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

По данным центра, подтопления наблюдаются на улице Подольских Курсантов в районе дома 26 и в Булатниковском проезде у железнодорожной станции «Бирюлево Товарная».

«Перекрыто движение в обоих направлениях», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ЦОДД рассказали о скоплении дождевой воды на проезжей части на Востряковском проезде. Движение там также было перекрыто.

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