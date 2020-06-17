Попова рассказала, когда школьники вернутся за парты

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда российские школьники могут вернуться к очному обучению. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что высока вероятность того, что к началу сентября ученики уже смогут вернуться за парты и «будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».

По ее словам, на данный момент эпидемиологическая ситуация является управляемой.

Попова добавила, что ведомство уже подготовило специальные рекомендации для возобновления очного учебного процесса.

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