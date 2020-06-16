В Москве за сутки выявили 1 416 случаев COVID-19
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За прошедшие сутки в Москве зафиксировали еще 1 416 случаев коронавирусной инфекции, передает оперативный штаб.
Также за 24 часа выявили 2 874 пациента, которые выздоровели после заражения инфекцией, и 52 летальных случая.
Всего в городе более 298 тысяч заболевших, 126 тысяч вылечившихся и 3 386 умерших.
Общее число заболевших на сегодняшний день в России составляет 545 458, вылечились 294 306 человек, умерли 7 284 человека.
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