В Москве за сутки выявили 1 416 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Москве зафиксировали еще 1 416 случаев коронавирусной инфекции, передает оперативный штаб.

Также за 24 часа выявили 2 874 пациента, которые выздоровели после заражения инфекцией, и 52 летальных случая.

Всего в городе более 298 тысяч заболевших, 126 тысяч вылечившихся и 3 386 умерших.

Общее число заболевших на сегодняшний день в России составляет 545 458, вылечились 294 306 человек, умерли 7 284 человека.

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