Установлена личность стрелявшего по сотрудникам ГИБДД мужчины

Устроившим стрельбу на Ленинском проспекте в Москве оказался Ратмир Галаев 1995 года рождения. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также установлено, что молодой человек является уроженцем Ингушетии.

Как стало известно ранее, в Москве на Ленинском проспекте 15 июня произошла стрельба с сотрудниками ГИБДД при попытке проверки документов у таксиста. В результате оба сотрудника полиции получили ранения.

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