Главный пульмонолог России призвал продолжать носить маски
Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что при ослаблении мер по коронавирусу все равно нужно продолжать соблюдать масочный режим. Об этом он сказал в интервью, опубликованном на сайте ведомства.
Он выразил мнение, что снятие мер самоизоляции многими воспринимается не совсем правильно.
«Вполне возможно, что увеличение числа контактов может привести к повышению числа новых случаев, и мы будем наблюдать новые вспышки коронавирусной инфекции», — заявил Авдеев.
По его словам, соблюдать рекомендации Роспотребнадзора необходимо не только людям из группы риска. Речь идет о соблюдении безопасного расстояния между людьми, ношении масок и перчаток, уточнил Авдеев.
Главный пульмонолог страны отметил, что сегодня на городских улицах наблюдается много молодежи, которая собирается группами и не соблюдает санитарную дистанцию.
«При этом многие из них не носят маски. Затем они приходят домой, где их ждут пожилые родители, дедушки и бабушки, для которых коронавирусная инфекция представляет наибольшие риски», — сказал Авдеев.
По последним данным, в России выявлено более 528,9 тыс. случаев COVID-19, свыше 280 тыс. выздоровевших, 6 948 умерших пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.