Ростуризм уточнил требование Роспотребнадзора по заселению в отели
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Ростуризм уточнил требования Роспотребнадзора по заселению в один номер неженатых пар. Об этом сообщает ТАСС.
Так, в Федеральном агентстве по туризму отметили, что туристам не нужно будет предъявлять свидетельство о браке.
Этот документ не будет являться обязательным для заселения двух людей.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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