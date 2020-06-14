Ростуризм уточнил требование Роспотребнадзора по заселению в отели

Ростуризм уточнил требования Роспотребнадзора по заселению в один номер неженатых пар. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в Федеральном агентстве по туризму отметили, что туристам не нужно будет предъявлять свидетельство о браке.

Этот документ не будет являться обязательным для заселения двух людей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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