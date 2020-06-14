В Москве за последние сутки выявлено 1477 случаев коронавируса

Наибольшее число заболевших коронавирусом в России за минувшие сутки зарегистрировано в Москве — 1 477, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

За столицей по данному показателю следуют Подмосковье — 717 случаев и Санкт-Петербург — 256.

Наименьшее число случаев за сутки отмечено в Севастополе — четыре, Еврейской автономной области — три и Ненецком автономном округе — один.

По последним данным, в России выявлено 528 964 случая заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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