Еще 2133 человека вылечились от COVID-19 в Москве

За минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции в Москве вылечились 2133 человека, заявила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщает городской оперативный штаб.

Общее число выздоровевших превысило 121 тыс. человек, отметила Ракова.

По последней информации, в России выявлено 520 129 случаев COVID-19, из них 6 829 – с летальным исходом. Выздоровел 274 641 человек.

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