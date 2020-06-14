На Камчатке завели дело после ЧП с катером

Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности после происшествия с катером в Авачинской бухте на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

Отмечается, что дело было возбуждено по статье 263 УК России (нарушение правил безопасности движения морского транспорта).

Ранее стало известно, что в Авачинской бухте у берегов Камчатского края перевернулся катер с людьми. Сейчас спасатели ведут поиски четырех мужчин, находившихся на этом судне.

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