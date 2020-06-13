Джонсон осудил нападения правых радикалов на полицию в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил столкновения правых радикалов с полицией в ходе протестов в Лондоне. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Расистскому бандитизму нет места на наших улицах. Любой, кто нападает на полицию, будет встречен с полной силой закона», – написал премьер-министр.

По словам Джонсона, насилие и нарушение правил подорвало акции протеста против расизма. При этом глава британского правительства подчеркнул, что искоренение расизма требует совместной работы.

Ранее сообщалось, что в Лондоне происходят столкновения между правыми радикалами, сторонниками движения против расизма и полицейскими.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Столкновения между активистами и полицией происходят в Лондоне