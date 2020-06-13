Сильный лесной пожар произошел на Афоне

Сильный лесной пожар произошел в монашеской республике Афон в Греции. Об этом информирует издание «Этнос».

Пожарной службе Греции стало известно об очаге возгорания в лесной зоне на северной оконечности Афона.

На место происшествия были направлены 59 пожарных и 20 автомобилей, три группы пеших пожарных, три самолета и вертолет пожарной авиации.

Огонь пока не удается взять под контроль. Известно, что он пока находится на безопасном расстоянии от монастыря Хиландар.

Предполагается, что пожар возник из-за удара молнии.

Площадь возгорания может превышать 80 га.

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