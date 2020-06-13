Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Казани

Состояние здоровья двух пострадавших мужчин при взрыве и пожаре на газораспределительной станции в Казани стабильное, средней тяжести. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя минздрава Татарстана.

Отмечается, что мужчины 1984 и 1997 годов рождения были направлены в Республиканскую клиническую больницу ведомства. У них зафиксировали 10% и 15% ожогов тела.

По словам источника, их жизни ничего не угрожает.

После взрыва сжиженного газа произошел пожар в наземном газохранилище в Казани вечером в пятницу, 12 июня. По последним данным, в результате случившегося погиб один человек, двоих пострадавших госпитализировали. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Режим ЧС ввели из-за пожара на газоперерабатывающей станции Казани

— Прокуратура начала проверку по факту пожара на газораспределительной станции в Казани

— В МЧС рассказали подробности пожара в Казани