В МЧС рассказали подробности пожара в Казани

В МЧС России раскрыли подробности пожара на газораспределительной станции в Казани. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, министерство отметило, что перед пожаром на станции был взрыв в здании операторной, в результате которого произошло возгорание стационарной емкости готовой продукции объемом 200 кубических метров.

В МЧС добавили, что после взрыва произошло обрушение операторной, из под завалов которой спасатели достали четверых пострадавших.

Кроме того, уточняется, что в воздухе над газораспределительной станцией не выявили превышения вредных веществ.

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