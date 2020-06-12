Полицейские Миннеаполиса осудили экс-коллегу за действия с Флойдом

Группа полицейских в Миннеаполисе обнародовала открытое письмо, в котором осудила экс-коллегу Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, и пообещала гражданам вернуть доверие. Об этом сообщает местное издание Star Tribune.

В письме 14-ти полицейских говорится, что они готовы сотрудничать с населением. Правоохранители также отмечают, что не подобны Шовину.

«Шовин повел себя недостойно звания человека и лишил Джорджа Флойда чувства собственного достоинства и жизни», — добавляется в письме.

По их словам, выраженное ими мнение находит широкую поддержку в департаменте полиции Миннеаполиса, который насчитывает около 900 сотрудников.

Смерть Флойда вызвала беспорядки в США. Инцидент с афроамериканцем произошел 25 мая. Сотрудник полиции Миннеаполиса при задержании мужчины применил удушающий прием. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

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