Помпео поздравил россиян с Днем России

Госсекретарь США Майк Помпео обратился от лица американцев и поздравил россиян с Днем России. Поздравления чиновника распространил Белый дом.

Помпео отметил, что принятая 30 лет назад Декларация о государственном суверенитете РФ признает «демократические устремления и суверенитет народа России», а также историю, культуры и традиции жителей. Кроме того, документ обеспечил права и равную защиту граждан, а также готовность россиян жить в мире и гармонии со всеми другими странами и народами.

«От имени правительства США и американского народа я поздравляю граждан России», — цитирует высокопоставленного представителя США РИА «Новости».

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