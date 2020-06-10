Ростуризм рассчитывает на снятие ограничений для туристов в течение недели

Федеральное агентство по туризму планирует, что в течение недели российские регионы начнут постепенно отменять ограничения для туристов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова главы ведомства Зарины Догузовой.

«Я думаю, что в течение недели все лишние и нужные ограничения, которые делают невозможным отдых, будут внутри регионов сниматься», — сказала Догузова.

По ее словам, она уже переговорила «с десятком губернаторов» по данному вопросу и отметила, что к 1 июля данные ограничения снимутся окончательно.

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