Роскачество пояснило, в каких продуктах может быть кишечная палочка

Роскачество не рекомендует россиянам покупать нарезки сыров и мяса в супермаркетах и молоко с рук, так как в этих продуктах может содержаться кишечная палочка. Об этом говорится в сообщении организации, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Отмечается, что в магазинах обычно не стерилизуют после каждого использования слайсеры, аппараты для нарезки, то есть если в одном продукте была какая-то инфекция, то в дальнейшем она может оказаться на другом.

Также специалисты советуют пить только кипяченую воду и остерегаться парного молока, купленного с рук.

Они также отметили, что кишечная палочка может встречаться в том числе в сырых овощах, фруктах и зелени, в мясе, мясных полуфабрикатах, в молочных продуктах, например в молоке, глазированных сырках, творожной массе, кефире.

Причиной появления в них этой бактерии может быть плохое санитарное состояние производства или нарушение условий перевозки и хранения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российские ученые нашли в сливочном масле патогенные бактерии

— Роскачество признало самым безопасным продуктом в России водку

— В креветках двух торговых марок нашли мышьяк