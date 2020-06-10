Врач проанализировал риски прививки от COVID-19 у больных раком

Предполагается, что вакцина от коронавирусной инфекции будет не такой токсичной, как другие, следовательно, люди с онкологическими заболеваниями рискуют больше пострадать от вируса, чем от осложнений, вызванных прививкой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя отдела междисциплинарной онкологии центра имени Дмитрия Рогачева, доктора наук, профессора, члена правления Российского общества клинической онкологии Николая Жукова.

По его словам, любая медицинская манипуляция так или иначе имеет плюсы и минусы.

Профессор считает, что люди с онкологическими заболеваниями должны быть в первых рядах на вакцинацию, так как они находятся в группе риска.

Жуков также уточнил, что есть отдельные категории больных, которым стоит серьезно оценить риски. Например, когда речь идет о пациентах, которые перенесли трансплантацию костного мозга.

По состоянию на 9 июня в России выявлено 485 253 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 142 летальных исхода, выздоровело 242 397 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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